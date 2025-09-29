Città

SARONNO – Stasera diamo tutti il benvenuto a una nuova cittadina saronnese”. Con queste parole il presidente del consiglio comunale Francesco Licata ha annunciato la nascita di Vittoria Azzi, venuta alla luce oggi, lunedì 29 settembre. Un fiocco rosa che simbolicamente è arrivato fin al consiglio comunale

L’occasione è stata la seduta straordinaria del consiglio comunale che si è tenuta stasera in Sala Vanelli, dove durante l’appello non è passata inosservata l’assenza del papà, Lorenzo Azzi, capogruppo di Forza Italia, giustificata proprio dalla lieta notizia. Un momento emozionante anche per il nonno della piccola Rienzo Azzi sempre eletto in Forza Italia come candidato sindaco all’ultima tornata elettorale.

Dal presidente e da tutta l’assemblea sono arrivate le congratulazioni all’intera famiglia: alla piccola, alla mamma, al fratellino e al papà dopo che il presidente ha confermato che mamma e bimba godono di buona salute.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09