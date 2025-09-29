Cogliate

SARONNO – Due incidenti stradali con pedoni coinvolti si sono verificati ieri nel Saronnese.

Il primo episodio è avvenuto a Saronno, in via San Francesco, attorno alle 10.45. Una donna di 61 anni è stata investita ed è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso. Inizialmente classificata in codice verde, è stata trasportata all’ospedale di Saronno in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia cittadina per i rilievi del caso.

Nel pomeriggio, attorno alle 17, un secondo investimento è avvenuto a Cogliate, in via del Galletto. In questo caso la persona ferita è una donna di 73 anni. I soccorsi, affidati a un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, hanno provveduto al trasporto in ospedale a Garbagnate Milanese. Le condizioni non sarebbero gravi. Anche qui sono intervenuti i carabinieri, della Compagnia di Desio.

29092025