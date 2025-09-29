Cronaca

SARONNO – Nel pomeriggio di sabato 27 settembre il centro città è stato teatro di un fermo che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. Tra corso Italia e piazza Libertà gli agenti del comando di polizia locale hanno bloccato uno straniero privo di documenti e trovato in possesso di hashish.

L’intervento è scattato da un’intuizione degli agenti impegnati nei controlli del territorio. La presenza dell’uomo ha destato sospetti e il controllo si è rivelato fondato: durante la perquisizione è stata rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente.

Il fermato, accompagnato negli uffici di piazza Repubblica per gli accertamenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale. La droga è stata sequestrata e la sua posizione è ora al vaglio delle autorità competenti.

