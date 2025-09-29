Softball

SARONNO – Ieri, domenica 28 settembre, l’Inox Team Saronno Softball Baseball ha preso parte alla festa dell’oratorio Regina Pacis in via Roma, portando in città un assaggio di baseball e softball anche per i più giovani.

Nello spazio dedicato a queste discipline, lo staff dei tecnici e diversi atleti dell’Inox Team Saronno hanno accolto bambini e ragazzi, mettendosi a disposizione per spiegare le regole e far provare qualche esercizio sul campo. L’iniziativa ha riscosso un buon successo, con tanti giovani che si sono avvicinati incuriositi e hanno avuto l’occasione di sperimentare da vicino battute e lanci.

La partecipazione alla festa ha rappresentato un momento di promozione importante per il movimento saronnese, che punta a coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze nelle proprie attività sportive. Per l’Inox Team non è una novità, nel corso dell’anno sono sempre molti gli appuntamenti per fare conoscere il “batti e corri”.

(foto: un momento dell’evento che si è tenuto ieri all’orario di Regina Pacis in via Roma a Saronno)

