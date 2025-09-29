Città

SARONNO – Saronno Servizi con le sue farmacie comunali – due a Saronno e una a Solbiate – e con l’innovativo progetto “Farmacie fuori dal Comune” attivo su quattro province, è stata tra i protagonisti, giovedì 24 settembre, del convegno regionale “Le farmacie comunali in Lombardia. Dinamiche attuali e prospettive future”, promosso da Confservizi Lombardia e ospitato nella sede di Anci Lombardia a Milano.

Un riconoscimento di grande rilievo per l’azienda, che grazie alla solidità della propria rete e alla capacità di sperimentare modelli nuovi, si conferma punto di riferimento per il settore, portando l’esperienza di Saronno a confronto con le principali realtà lombarde. Il convegno ha visto i saluti istituzionali di Giacomo Ghilardi (vicepresidente di Anci Lombardia), Massimo Giupponi (presidente di Anci Lombardia Salute) e Renato Acquistapace (coordinatore del settore farmacie di Confservizi Lombardia) e la presentazione della ricerca curata da Pietro Melzi, associate partner di Kpmg Advisory.

Nella tavola rotonda, al centro dell’attenzione anche il progetto “Farmacie fuori dal Comune”, con gli interventi di Cristiano Canova, portavoce di Le Comunali – Farmacie in rete, Giuliano Masina, responsabile settore farmacie di Confservizi Lombardia, e Giordano Romano, direttore di Saronno Servizi e portavoce di Farmacie fuori dal Comune.

Le conclusioni sono state affidate a due firme autorevoli del settore: Luca Pieri, presidente di Assofarm, e Yuri Santagostino, presidente di Confservizi Lombardia. Un appuntamento che conferma Saronno Servizi come realtà capace di unire radicamento locale e visione innovativa, valorizzando le farmacie comunali come presidi fondamentali di salute e welfare di prossimità.