Città

SARONNO – Dopo una settimana movimentata dal tema sicurezza, con la mozione urgente presentata da Forza Italia, la raccolta firme di Onda Italiana e la presa di posizione di Tu@Saronno, questa sera torna a riunirsi l’assemblea cittadina. Il consiglio comunale di Saronno è convocato in seduta straordinaria lunedì 29 settembre alle 20 nella Civica Sala Consiliare “Dott. A. Vanelli” in piazza Santuario 7.

La serata si aprirà con l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute. Seguirà l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024.

Uno dei punti centrali sarà la modifica al regolamento del consiglio comunale, con l’aggiornamento degli articoli 27, 28 e 29 e l’introduzione dell’articolo 29 bis.

Ampio spazio sarà poi dedicato alla nascita delle nuove commissioni. Sono previste l’istituzione della commissione consiliare dedicata al bilancio e di quella dedicata a statuto e regolamenti. Inoltre verranno costituite quattro commissioni miste: la prima su commercio, sviluppo del territorio e sicurezza; la seconda su cultura, politiche educative, sport, giovani e pari opportunità; la terza su infrastrutture, transizione ecologica e ambiente; la quarta su urbanistica e rigenerazione urbana.

