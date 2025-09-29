Città

SARONNO – Un viaggio alla scoperta dei funghi e dei loro segreti. L’associazione micologica Bresadola, sezione G. Ceriani, insieme all’associazione Semplice Terra, propone una serata dedicata al tema “Il Mondo dei funghi – I custodi nascosti della natura”, con immagini spettacolari e un dibattito aperto al pubblico.

L’incontro è in programma lunedì 29 settembre alle 21 nella sede di Semplice Terra, in via Piave 110 (Villaggio SOS). Sarà l’occasione per conoscere da vicino un mondo affascinante e ancora poco noto, spesso considerato tra i custodi nascosti della natura.

L’appuntamento si preannuncia come un momento speciale di approfondimento e condivisione: i relatori guideranno i partecipanti in un percorso tra curiosità, varietà e caratteristiche di queste preziose forme di vita, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

