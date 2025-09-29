Città

SARONNO – “Abbiamo apprezzato l’articolo di domenica di Tu@Saronno. Contiene indubbie verità ed un atteggiamento serio che richiama tutti alle proprie responsabilità”

Sono le parole del gruppo consiliare di Forza Italia Saronno che replica alla nota della civica Tu@Saronno in merito alla sicurezza in città al centro della mozione urgente presentata dagli azzurri.

“La nostra mozione nasce da questa volontà. La paura che presentando come sede della Polfer una struttura chiaramente inadatta questa non venga inviata, la paura di non poter più ottenere spazi adeguati per la Polfer in stazione se non apriamo immediatamente (siamo in grave ritardo) una trattativa con Fnm ci ha spinto a scriverla ed a presentarla con urgenza (la Sindaca ha lasciato la dichiarazione sull’edicola come sede della Polfer dopo la conferenza dei capigruppo, da questo l’urgenza!)”.

Ed arriva la richiesta: “Il problema è il presidente del consiglio comunale (Francesco Licata ndr), eletto per altro con un voto del nostro partito (per rispetto delle istituzioni che erano state ridicolizzate durante il primo consiglio comunale) e che, probabilmente per mancanza di esperienza, sta segnando un solco profondo tra maggioranza ed opposizione. Va in questo senso negare i 10 minuti richiesti da Forza Italia per discutere del programma dei 5 anni, per poi trovarsi a dover consentire a tutti i capigruppo di splafonare col tempo degli interventi con continui richiami che non hanno consentito al pubblico di capire nulla! O non ammettere in maniera autoritaria alla discussione di questa sera una mozione che vuole evitare pericolosi errori negando la possibilità di presentare al consiglio atti urgenti. Diremmo cose da dilettanti allo sbaraglio”.

“Rispondiamo a Tu@Saronno che concordiamo con loro – si conclude la nota – che apprezziamo l’intervento, che siamo pronti a spalleggiare la maggioranza sul tema della sicurezza (anche i nostri figli e nipoti rischiano ogni giorno), ma è necessario un rapido cambio di atteggiamento”.

