LEGNANO – In una giornata splendidamente azzurra ieri il diamante di Legnano ha regalato alle ragazze delle Vikings Malnate guidate dallo staff del manager Giorgia Bruni due partite praticamente perfette che sono valse il trofeo della Coppa Lombardia U13 softball.

Nel Malnate in campo anche tre U13 delle Bulls Rescaldina: Cate, Ravleen e Matilde.

Nel primo incontro, opposte a Legnano, le Vikings si sono imposte con il punteggio netto di 16 a 5. Nella seconda e decisiva gara contro Milano ’46 le malnatesi hanno raddoppiato la posta concludendo nuovamente a punteggio pieno e non concedendo nulla alle avversarie (16 – 0). “Congratulazioni a tutte le ragazze e allo staff tecnico per il brillante risultato che conclude ufficialmente la stagione della categoria U13 softball” dicono dal Rescaldina.