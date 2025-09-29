Cronaca

TRADATE – Un’automobile rubata a Milano è stata intercettata l’altro giorno a Tradate dalla polizia locale, che ha posto fine alla sua corsa dopo un breve inseguimento. La notizia è stata resa nota dal vicesindaco Franco Accordino con un post sui social. Secondo quanto riferito, il veicolo – che potrebbe essere stato destinato a un colpo criminale – è stato individuato dagli agenti sul territorio tradatese. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in pochi minuti, con il fermo del mezzo.

Gli occupanti sono stati trattenuti dai carabinieri, subito intervenuti in supporto della polizia locale. “Rubare auto è sbagliato… ma se dopo che lo fai passi da Tradate sei finito”, ha commentato Accordino nel suo messaggio, sottolineando l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine.

