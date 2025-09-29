Tutto il calcio locale: rimonta Fbc Saronno, Caronnese e Ardor ko. L’Amor vince in casa. Bene l’Equipe Garibaldi
29 Settembre 2025
SARONNO – Domenica calcistica senza esclusione di colpi, calcisticamente parlando. Spicca, in Eccellenza, la rimonta casalinga del Fbc Saronno contro l’ostica Rhodense mentre la Caronnese ha perso in casa contro la corazzata Solbiatese, ko anche per l’Ardor Lazzate contro l’Arconatese. Nelle categorie inferiori, pari in rimonta per l’Universal Solaro e, tra l’altro, vittoria in casa per l’Amor sportiva.
Nel campionato locale di Terza categoria si segnala la vittoria interna per l’Equipe Garibaldi, la squadra B del Fbc Saronno quest’anno al debutto; mentre nello stesso girone di registra il passo falso dell’Airoldi di Origgio.
Serie D
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Caronnese ko: la Solbiatese vola a Caronno Pertusella
Calcio Eccellenza, l’Ardor Lazzate si inchina alla Arconatese
Calcio Eccellenza, l’FBC Saronno rimonta due goal alla Rhodense e strappa un punto
Promozione
Calcio Promozione, pari Ceriano e Universal Solaro: passi falsi per Sc United e Rovellasca
Prima categoria
Calcio 1′ cat: Gerenzanese corsara, pari interno per il Tradate Abbiate
Seconda categoria
Calcio 2′ cat: vittoria in rimonta per il Dal Pozzo, primi tre punti in campionato
Calcio 2′ cat: Pro Juventute corsara, pari Misinto e vittoria Cogliatese
Terza categoria
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09