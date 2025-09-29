Altre news

VARESE – Il consiglio provinciale di Varese discuterà nella seduta di lunedì 29 settembre un ordine del giorno a favore della mobilità gratuita per il personale delle forze armate.

Il documento, depositato dal consigliere provinciale Alberto Barcaro e sottoscritto dal capogruppo Matteo Marchesi, chiede alla regione Lombardia di modificare la Dgr n. 4600 del 23 giugno 2025, attualmente limitata al solo personale delle forze dell’ordine e delle forze

armate con funzioni di pubblica sicurezza. Questa impostazione, infatti, esclude la maggior parte dei militari che, pur contribuendo attivamente alla sicurezza e alla gestione dell’ordine pubblico – come avviene nell’operazione “Strade Sicure” – non rientrano formalmente nella categoria prevista dalla delibera e rischiano così di incorrere in dichiarazioni improprie per accedere all’agevolazione.

L’ordine del giorno prevede due modifiche sostanziali: prorogare a tutto il 2026 la validità dell’agevolazione per il trasporto pubblico gratuito; estendere il beneficio a tutto il personale delle forze armate residente in Lombardia o impiegato in attività operative, anche se non assegnato formalmente a funzioni di pubblica sicurezza.

“Non si tratta di una misura elettorale, né di un a concessione simbolica – sottolinea Barcaro – ma di un gesto concreto e responsabile. L’iniziativa nasce da un’esigenza reale: garantire ai militari, che ogni giorno operano anche lontano dalla propria regione e dalla propria famiglia, una mobilità più semplice ed economicamente sostenibile. È un modo per riconoscere il loro contributo quotidiano al Paese e alla comunità lombarda“.

Barcaro precisa inoltre che “nessuna finalità propagandistica anima questa richiesta, né vi è l’intenzione di privilegiare una categoria rispetto ad altre. L’obiettivo è rafforzare la coesione istituzionale tra regione Lombardia e forze armate, valorizzando il ruolo che le donne e gli uomini in uniforme svolgono con sacrificio a tutela della sicurezza collettiva. È un atto di buon senso e di attenzione concreta verso chi garantisce, anche a costo di rinunce personali, la nostra sicurezza“.

Il consigliere provinciale conclude auspicando che il documento venga approvato con il più ampio consenso possibile: “Mi auguro che il consiglio provinciale voti favorevolmente questo ordine del giorno e che il documento possa contribuire al più presto a sanare un’evidente disparità“.

