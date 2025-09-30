news

Il saldo e stralcio è una soluzione pratica e sostenibile per migliorare la gestione dei propri debiti, in quanto prevede un accordo tra creditore e debitore che consente a quest’ultimo di chiudere la posizione pagando una somma ridotta rispetto al debito originario.

In questi casi è fortemente consigliato chiedere l’assistenza legale di un avvocato per saldo e stralcio, così da demandare la negoziazione delle condizioni a una figura in grado di raggiungere il miglior accordo possibile. Lo Studio Legale Vescovi è in questo senso una realtà di riferimento per Bergamo e dintorni, grazie a un team di avvocati esperti in saldo e stralcio e in ogni aspetto relativo al diritto tributario

Cos’è il saldo e stralcio e quando viene applicato

Il saldo e stralcio è un accordo transattivo istituito dalla Legge n. 145/2018 che consente al debitore di estinguere un debito pagando una somma inferiore a quella dovuta. L’applicazione del saldo e stralcio è riservato alle sole persone fisiche e riguarda soprattutto:

Debiti bancari (mutui, prestiti, carte di credito);

(mutui, prestiti, carte di credito); Debiti fiscali o verso enti di riscossione;

o verso enti di riscossione; Debiti commerciali o derivanti da forniture non pagate;

Ricorrere al saldo e stralcio è dunque particolarmente utile in situazioni di sovraindebitamento che impossibilitano i pagamenti da parte del debitore. Grazie a questo accordo è inoltre possibile chiudere più rapidamente i contenziosi ed evitare pignoramenti o altre procedure esecutive.

I vantaggi del saldo e stralcio forniscono inoltre un beneficio indiretto in termini di lotta all’evasione fiscale, regolarizzando la posizione debitoria di soggetti potenzialmente inadempienti verso l’Agenzia delle Entrate.

Avvocato per saldo e stralcio: tutti i vantaggi di un’assistenza legale professionale

Rivolgersi a un avvocato esperto in saldo e stralcio può fare un’enorme differenza. Tra i suoi compiti principali si ricordano:

Analisi della situazione debitoria: comprende la valutazione della natura e dell’entità dei debiti, dei rischi di insolvenza e delle possibili soluzioni; Negoziazione con i creditori: in questa fase l’avvocato per saldo e stralcio si interfaccia direttamente con banche, finanziarie o agenzie di riscossione per ottenere condizioni più favorevoli per l’assistito; Redazione dell’accordo: garantisce la stesura di un contratto chiaro, vincolante e privo di clausole sfavorevoli; Tutela legale: prevede l’assistenza al cliente nelle azioni di difesa e nella gestione di contenziosi in caso di mancato rispetto degli accordi.

Come si può intuire, l’ottimale gestione di un saldo e stralcio richiede competenza e attenzione: farlo senza un’adeguata consulenza può pertanto comportare rischi da non sottovalutare quali accordi poco chiari, mancate garanzie di chiusura definitiva del debito o condizioni penalizzanti per il debitore.

Affidarsi a un legale specializzato in diritto tributario e saldo e stralcio consente invece non solo di ridurre in maniera significativa la somma da restituire, ma anche di assicurarsi la chiusura definitiva della posizione debitoria, con annessa cancellazione delle segnalazioni negative presso le banche dati. I vantaggi sono anche economici: gli avvocati per saldo e stralcio possono infatti ridurre i tempi delle procedure e con esse i costi di gestione.