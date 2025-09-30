Sport

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gs Dal Pozzo con l’intervento della vicepresidente Sonia Leva.

Benvenuti a tutti, ben arrivato a chi è da poco salito a bordo e bentrovato a chi condivide con noi da anni questo bel viaggio. La scorsa stagione la nostra grande e bella nave ha affrontato un po’ di burrasca ma a vele spiegate abbiamo lasciato le nuvole grigie alle spalle e piano piano è tornato a splendere il sole. Il cambio al vertice della direzione sportiva, in corso d’anno, ha visto Elisa Candusso come nuovo ds subentrare ad Alessandro Gurioli che ha ricoperto il ruolo per tanti anni e che ringraziamo caramente. Abbiamo lavorato sodo, con costanza e determinazione portando a termine la stagione 2024/2025 e iniziando questo nuovo percorso carichi di energia e pronti a fare sempre meglio.

Errori sicuramente ne faremo, del tutto in buona fede, non siamo perfetti, ma siamo sempre a completa disposizione per migliorare e crescere insieme. Elisa ha dimostrato di essere pienamente all’altezza dell’incarico che le è stato conferito dal direttivo sia tecnicamente che umanamente. Dietro le quinte la mole di lavoro è ingente ma abbiamo uno staff collaborativo e con tanta voglia di fare. Uno dei fiori all’occhiello della nostra direzione è il ritiro pre campionato che ha visto oltre 50 presenze e che ripeteremo in futuro. Abbiamo oltre 70 iscritte , dai 5 ai 25 anni con atlete che ci danno fiducia anche da quasi 10 anni, perché entrare alla Gs Dal pozzo è come entrare a far parte di una grande famiglia.

Il mini volley nell’ultimo anno è tornato a splendere grazie al binomio Gaia Corbella – Elisa Basilico, che sono riuscite a trovare la giusta formula coadiuvate da Marco Rimoldi. Due under 14 permettetemi di dire “giganti” per numero di atlete, la gialla allenata dalla nostra ds Elisa con l’aiuto della giovane e promettente coach Sofia, la u 14 verde con l’esperienza e la continuità di Ricky e l’esperienza di Enrico pronto a raggiungere grandi traguardi, la nostra Under 17 affidata a coach Lucio sempre una grande certezza e punto di riferimento nel gruppo allenatori e alla giovane Lucrezia, preparata ed empatica ,già giocatrice di serie D, la Terza divisione Under 20, squadra dalle enormi potenzialità, affidata a coach Giuseppe e al vice coach Armando che dopo tanti anni sono tornati a casa per la gioia di tutti noi, Giuse è preparato, determinato e sicuramente porterà le ragazze in alto, i due coach vengono affiancati da Lucrezia. Ultima ma non ultima la Open, la squadra delle nostre veterane, allegre, fresche, un po’ chiacchierone in allenamento, ma che ci ha fatto capire con grande soddisfazione che l’attaccamento alla maglia esiste ancora, le ragazze sono allenate dalla ds e coach Elisa, che al bisogno rimetterà le ginocchiere e dall’inarrestabile Ricky.

Ringraziamo la consulta di Dal Pozzo per l’ospitalità, come ogni anno.

Accanto a me coloro che mi/ci supportano e mi “sopportano”: Roberto, Lina, Giada, Gabriele, Massimo , Simone, Cristina , Linda che sono gli storici referenti e capi saldi della società

Un benvenuto e buon lavoro alla nuova forza lavoro: Francesco, Riccardo , Greta, Maria, Franco e Antonella.

Ringraziamo la nostra super Segretaria Benedetta per l’ingente lavoro che svolge.

Un plauso al nostro presidente Raffaele, senza il quale non saremmo nemmeno qui , l’artefice di tutto.

Un ringraziamento al sindaco Max Occa con noi oggi.

Grazie a tutti coloro che sono intervenuti oggi .

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09