Ieri su ilSaronno: equivoci sul caso Iacchetti, droga in centro e furto di una bici elettrica
30 Settembre 2025
Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 29 settembre, spiccano l’equivoco sul presunto boicottaggio a Enzo Iacchetti, un intervento della polizia locale in centro per droga e un nuovo furto di una bicicletta elettrica. Attenzione anche per il riconoscimento a una storica attività di Ceriano e per il tradizionale falò al Santuario di Saronno.
Non c’è stato nessun boicottaggio contro Enzo Iacchetti: il Comune ha chiarito di non aver mai ritirato il patrocinio a un suo spettacolo e l’assessore gli ha scritto personalmente per invitarlo in città.
Saronno “boicotta” Iacchetti togliendo il patrocinio? No, anzi l’assessore gli scrive per invitarlo a Saronno
In pieno centro a Saronno, la polizia locale ha fermato un uomo che si aggirava tra i passanti con addosso hashish e senza documenti: è stato accompagnato in comando per l’identificazione.
Saronno, fermo in centro tra i passanti: polizia locale blocca straniero con hashish
Un ladro è tornato a colpire rubando una bicicletta elettrica, ma i residenti hanno preso il numero di targa dell’auto usata per la fuga e lo hanno consegnato ai carabinieri.
Ladro torna in azione e ruba bici elettrica ma… i residenti prendono numero di targa
La storica attività “Ferrario Bomboniere” di Ceriano Laghetto è stata premiata alla Scala di Milano come esempio virtuoso di tradizione e impresa familiare.
Premio alla Scala per la storica Ferrario Bomboniere di Ceriano: esempio di tradizione e impresa familiare
Al Santuario di Saronno si è rinnovato il tradizionale rito del falò con centinaia di “nodi” bruciati, tra partecipazione e simbolismo religioso.
Saronno, centinaia di nodi bruciati nel falò in Santuario (video)
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09