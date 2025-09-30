Città

Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 29 settembre, spiccano l’equivoco sul presunto boicottaggio a Enzo Iacchetti, un intervento della polizia locale in centro per droga e un nuovo furto di una bicicletta elettrica. Attenzione anche per il riconoscimento a una storica attività di Ceriano e per il tradizionale falò al Santuario di Saronno.

Non c’è stato nessun boicottaggio contro Enzo Iacchetti: il Comune ha chiarito di non aver mai ritirato il patrocinio a un suo spettacolo e l’assessore gli ha scritto personalmente per invitarlo in città.

In pieno centro a Saronno, la polizia locale ha fermato un uomo che si aggirava tra i passanti con addosso hashish e senza documenti: è stato accompagnato in comando per l’identificazione.

Un ladro è tornato a colpire rubando una bicicletta elettrica, ma i residenti hanno preso il numero di targa dell’auto usata per la fuga e lo hanno consegnato ai carabinieri.

La storica attività “Ferrario Bomboniere” di Ceriano Laghetto è stata premiata alla Scala di Milano come esempio virtuoso di tradizione e impresa familiare.

Al Santuario di Saronno si è rinnovato il tradizionale rito del falò con centinaia di “nodi” bruciati, tra partecipazione e simbolismo religioso.

