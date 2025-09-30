Politica

SARONNO – “Per il secondo consiglio comunale consecutivo, il gruppo di Forza Italia ha scelto di abbandonare l’aula. A questo atto si aggiunge la minaccia di boicottare anche le commissioni consiliari”.

E’ questo il tema della nota fi Insieme per Crescere diffusa dopo il consiglio comunale di lunedì 29 settembre dove i consiglieri di Fi hanno lasciato l’aula. QUI IL VIDEO

“Questa condotta non è opposizione, è fuga dalle responsabilità. È la prova che, dopo la sconfitta elettorale, il gruppo preferisce il capriccio sterile al confronto costruttivo. L’episodio è aggravato dai toni inutilmente sarcastici e offensivi utilizzati al momento dell’abbandono, che non solo mancano di rispetto agli altri consiglieri, ma insultano l’istituzione democratica del consiglio comunale. Chi si comporta così non rispetta i propri elettori. Chi ha votato Forza Italia qualche mese fa, oggi si trova in pratica rappresentato da scranni vuoti. Noi di Insieme per Crescere non scappiamo. Siamo parte della maggioranza che sostiene con convinzione la sindaca Ilaria Pagani: lavoriamo ogni giorno per dare risposte concrete ai cittadini, aprendo il dibattito a chi vuole costruire, non distruggere”.

E concludono con un appello: “Vogliamo quindi lanciare un invito agli elettori di Forza Italia, liberali e popolari che credono nei valori del buon governo: non lasciatevi rappresentare da chi diserta e volta le spalle al confronto. Insieme per Crescere è oggi la vera casa di chi dialoga e governa, in netta contrapposizione a chi si nasconde dietro la lamentela e l’abbandono”.

