LOMAZZO – Nei giorni scorsi il maltempo ha flagellato il Comasco e la vicina Brianza, con nubifragi e forti raffiche di vento che hanno causato allagamenti, frane e danni diffusi. Tra i territori più colpiti figurano Cabiate e Blevio, dove si sono resi necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione. Il Comune di Lomazzo ha voluto ringraziare pubblicamente i volontari del Nucleo comunale di protezione civile, che hanno prestato il loro supporto in entrambe le località colpite. L’impegno si è concentrato soprattutto nella rimozione di detriti, nel pompaggio dell’acqua da scantinati e abitazioni, e nel sostegno logistico agli enti locali impegnati nelle operazioni di emergenza.

Un aiuto concreto che testimonia la collaborazione tra realtà vicine e la prontezza dei volontari lomazzesi, già in passato chiamati a intervenire in occasione di eventi simili.

(foto: i volontari di Protezione civile di Lomazzo al lavoro nelle località più colpite dal maltempo)

30092025