Misinto, dopo il crollo a Villa Lanzani il sindaco ordina parziale demolizione
30 Settembre 2025
MISINTO – E’ sotto monitoraggio del Comune la situazione in via Volta, dove nei giorni scorsi calcinacci si sono staccati dal tetto e dalla grondaia della storica Villa Lanzani, da tempo in stato di abbandono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al sindaco Matteo Piuri.
L’area è stata subito transennata per impedire il passaggio sotto la struttura, già da anni sorretta da impalcature per i precedenti cedimenti. Le nuove barriere, unite ai paletti salvapedoni, restringono ulteriormente la carreggiata, creando disagi al traffico e rischi per i ciclisti.
Il sindaco ha firmato un’ordinanza per la parziale demolizione e la messa in sicurezza del tetto dell’edificio, con l’obiettivo di evitare ulteriori pericoli per i cittadini.
(foto archivio)
