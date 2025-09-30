Cronaca

SARONNO – Due incidenti in bicicletta si sono verificati ieri in città, con altrettanti feriti poi trasportati in ospedale a Garbagnate Milanese.

Il primo episodio è avvenuto attorno alle 13.20 in via I Maggio, dove una donna di 43 anni è caduta a terra. Soccorsa da un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, è stata portata in ospedale in codice verde.

Poche ore dopo, attorno alle 18.30, un secondo incidente si è verificato in via Giovanni Amadeo, dove un uomo di 51 anni è caduto dalla bici. Le sue condizioni sono apparse inizialmente gravi, tanto che è stato allertato anche un mezzo di soccorso avanzato. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate. Presenti i carabinieri della compagnia di Saronno per i rilievi.

(foto archivio)

