SARONNO – Una serata di parole, memoria e impegno civile: giovedì 2 ottobre alle 20.45, l’auditorium Aldo Moro di Saronno (viale Santuario 15) ospiterà la presentazione della raccolta “Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza” pubblicata da Fazio Editore.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Giorni DiVersi in collaborazione con Emergency e Pro Loco Saronno, con il patrocinio del comune di Saronno. Il pubblico potrà ascoltare le voci di alcuni autori palestinesi attraverso i loro versi, scritti in gran parte a Gaza dopo il 7 ottobre 2023: un’occasione per scoprire come la poesia diventi “atto di resistenza” e strumento di testimonianza.

Alla serata saranno presenti il curatore della raccolta Mario Soldaini e Serena Gensini, volontaria di Emergency, che offriranno spunti e racconti legati al progetto e al contesto in cui le poesie sono nate. L’ingresso è libero.

L’iniziativa ha anche un risvolto solidale: per ogni copia del libro venduta, 5 euro saranno devoluti a Emergency per sostenere le attività di assistenza sanitaria nella Striscia di Gaza. Per maggiori informazioni è possibile contattare Graziella (Giorni DiVersi) al 331 7817996 o Silvana (Emergency) al 348 5634309.

(foto d’archivio)

