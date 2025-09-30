Cronaca

SARONNO – Cittadini sconcertati. quelli che nel pomeriggio dell’altro giorno si sono imbattuti in un giovane – all’apparenza straniero – che come nulla fosse sul marciapiede di corso Italia che costeggia la storica chiesa di San Francesco (che peraltro è monumento nazionale), si è voltato verso il muro del tempio sacro ed ha fatto pipì, incurante di chi stava passando e dall’andivieni di auto.

Un episodio di inciviltà, in pieno giorno ed in pieno centro di Saronno. Certo non un caso isolato. Solo nella tarda mattinata di ieri un giovane con un mano una lattina di birra attraversando la strada in via San Giuseppe si è messo ad insultare una giovane al volante, che pure si era fermata per farlo passare, con epiteti irripetibili.

(foto archivio)

