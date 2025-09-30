Saronno, scomparsa del Ruvido: lo ricorda anche Radio Popolare
30 Settembre 2025
SARONNO – Non sono ancora note le date delle esequie di Cristiano Baldo, saronnese scomparso nei giorni scorsi per causa naturali e che ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica.
Questo il messaggio integrale pubblicato su Facebook da Radio Popolare
Il Ruvido, storico tour manager dei Punkreas. Su e giù da un palco, dietro una consolle da dj, davanti ad un microfono in una radio indipendente, per le vie delle città durante una manifestazione: il Ruvido, come tutti conoscevano Cristiano Baldo, era facile da incontrare. È morto in un giorno di pioggia, lasciando un buco difficile da colmare. Il Ruvido ha attraversato il mondo della musica a suo modo, segnando un epoca. Mancherà.
Solo qualche mese fa, ad inizio giugno, una tragedia aveva scosso la sua vita e Saronno. Il padre Romolo Baldo era stato ucciso nella villetta di famiglia a Cassina Ferrara, un delitto che ha visto accusare la compagna di Cristiano.
