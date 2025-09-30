Il Ruvido, storico tour manager dei Punkreas. Su e giù da un palco, dietro una consolle da dj, davanti ad un microfono in una radio indipendente, per le vie delle città durante una manifestazione: il Ruvido, come tutti conoscevano Cristiano Baldo, era facile da incontrare. È morto in un giorno di pioggia, lasciando un buco difficile da colmare. Il Ruvido ha attraversato il mondo della musica a suo modo, segnando un epoca. Mancherà.