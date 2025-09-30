Eventi

SARONNO – Saronno si appresta a diventare la capitale della fotografia con il ritorno del Saronno Fotofestival, che giunge quest’anno alla sua ventesima edizione. Organizzato dal gruppo fotografico Agorà Saronno (Gfas), l’evento si svolgerà dall’11 al 26 ottobre in co-progettazione e con il contributo del comune di Saronno.

Un ricco calendario di mostre, incontri e performance animerà la città, con un ospite d’onore di calibro internazionale: il fotografo Giovanni Marrozzini.

Il festival prenderà il via sabato 11 ottobre: la giornata si aprirà alle 9 con la prima parte del workshop “Memorie allo specchio – Raccontare con il reportage“, tenuto proprio da Giovanni Marrozzini alla fondazione Casa di Marta, che impegnerà i partecipanti fino alle 13. Il momento più atteso della giornata sarà alle 16, con l’inaugurazione ufficiale del festival in Sala Nevera di Casa Morandi (viale Santuario 2). Subito dopo, alle 17, si terrà l’incontro con l’autore, durante il quale Giovanni Marrozzini presenterà il suo libro “Amazzonia. Viaggio sul fiume mondo“, seguito da un firmacopie. L’inaugurazione segnerà anche l’apertura delle mostre, tra cui la principale dello stesso Marrozzini, inerente al suo libro.

Il giorno seguente, domenica 12 ottobre, sarà interamente dedicato alla formazione con la seconda parte del workshop di Marrozzini, che si svolgerà sempre alla fondazione Casa di Marta con una sessione mattutina dalle 9 alle 13 e una pomeridiana dalle 15 alle 18. Sarà anche un’ottima occasione per visitare le mostre allestite in città.

Il secondo fine settimana si aprirà sabato 18 ottobre con un appuntamento dedicato alla scrittura artistica: alle 16, all’Art Café di viale Santuario 11, si terrà una performance del collettivo Callipoem, che darà vita a un’esibizione creativa dal vivo.

Sabato 25 ottobre l’attenzione si sposterà nuovamente alla Sala Nevera di Casa Morandi, dove alle 17 è in programma la conferenza “Oltre la realtà. Il visibile nella fotografia contemporanea“. L’incontro sarà curato da Stefano Natrella, che guiderà il pubblico in un’analisi approfondita delle tendenze attuali del linguaggio fotografico.

La giornata conclusiva del festival, domenica 26 ottobre, sarà dedicata alle Letture Portfolio: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, all’Art Cafè, i fotografi avranno la preziosa opportunità di sottoporre i loro lavori a lettori esperti. L’evento sarà valido per l’assegnazione di due importanti riconoscimenti: il “Premio Giampaolo Cordini“, con la valutazione di Leonello Bertolucci e Gerardo Bonomo, e il “Premio giovani Paolo Agosti“, il cui lettore sarà Stefano Natrella. Per partecipare alle letture e al workshop è possibile richiedere informazioni e prenotarsi tramite l’indirizzo email del gruppo fotografico Agorà Saronno: [email protected].

Oltre agli eventi principali, il festival propone un circuito di mostre fotografiche di alto livello: la Sala Nevera ospiterà, come già detto, “Amazzonia” di Giovanni Marrozzini. L’Art Café sarà invece la cornice per tre esposizioni: “Le porte di Phanes“, una collettiva del Gfas curata da Stefano Natrella, “Rituali di esistenza“, un’altra mostra collettiva del Gfas e “Cerco una parola“, che combina le fotografie di Marco De Scalzi con le elaborazioni calligrafiche di Callipoem. Infine, il Museo dell’illustrazione accoglierà la mostra “Glass eyes” di Sara Cattaneo. Le mostre saranno aperte al pubblico sabato 11 ottobre dalle 15.30 alle 19; i sabati 18 e 25 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e le domeniche 12, 19 e 26 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

La manifestazione vanta la collaborazione della fondazione Casa di Marta e del Museo dell’illustrazione, oltre al supporto dello sponsor tecnico Ghisa Film Lab e dei media partner ilSaronno e Radiorizzonti in Blu.

