SARONNO – Torna al centro del dibattito cittadino lo stato del sottopasso di piazza dei Mercanti, il passaggio che collega al quartiere scolastico e che ogni giorno viene attraversato da migliaia di studenti. L’area si presenta sporca e imbrattata da scritte e graffiti: nei giorni scorsi alcune foto sono circolate anche sui social, alimentando le richieste di un intervento da parte del Comune.

Molti cittadini segnalano come il degrado sia ormai costante e sottolineano l’importanza di restituire decoro a un luogo utilizzato soprattutto da giovani e famiglie. La sollecitazione è rivolta all’Amministrazione comunale affinché si attivi con opere di pulizia e manutenzione, garantendo sicurezza e decoro urbano.

Non è la prima volta che il sottopasso diventa argomento di discussione: negli anni scorsi dalla allora Giunta Fagioli erano stati installati cancelli con l’obiettivo di chiuderlo nelle ore serali, ma poco dopo furono rimossi da ignoti. Una soluzione che non ha quindi trovato seguito e che oggi viene ricordata da chi chiede un nuovo impegno concreto.

(foto: il particolare di alcune foto circolate sui social)

30092025