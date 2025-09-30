Città

SARONNO – Un nuovo sciopero nazionale indetto da SI Cobas coinvolgerà i servizi Trenord dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 20.59 di venerdì 3 ottobre 2025. Interessati i collegamenti regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza.

Restano attive le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, con circolazione delle corse tutelate. Giovedì 2 viaggeranno anche i treni con partenza entro le 21 e arrivo a destinazione entro le 22. In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali, sono previsti autobus senza fermate intermedie da Milano Cadorna verso Malpensa e da Stabio all’aeroporto. La mobilitazione si inserisce nel contesto delle proteste legate agli avvenimenti di Gaza e arriva dopo la giornata del 22 settembre, quando uno sciopero precedente, aggravato da una violenta alluvione in Lombardia, aveva già causato forti disagi alla circolazione ferroviaria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: la stazione di Saronno centro)

30092025