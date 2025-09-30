Softball

CARONNO PERTUSELLA – La Final Four Under 19 di softball di domenica 28 settembre al diamante Nespoli è stata segnata dalla vicenda regolamentare che ha escluso la Rheavendors Caronno dalla corsa al titolo. La semifinale vinta sul campo 4-3 contro l’Itas Mutua Rovigo è stata infatti ribaltata dal giudice sportivo: accolta la riserva presentata da Rovigo dopo il primo lancio, per la posizione irregolare di due atlete caronnesi che in stagione non avevano disputato gare della categoria prima del 30 giugno. La delibera ha trasformato il risultato in uno 0-7 a tavolino, consegnando a Rovigo l’accesso alla finale.

Sul diamante, l’altra semifinale ha visto la Mia Office Blue Girls Bologna superare 4-2 il Lacomes Bollate al termine di una sfida girata nel sesto inning: la rimonta emiliana è maturata con la sequenza di valide che ha ribaltato il 0-2 iniziale e il doppio di Frascaroli che ha spinto a casa i punti decisivi.

In finale Bologna ha battuto Rovigo 8-3, costruendo il solco nel quarto inning con un big inning da cinque punti dopo le basi cariche. Milano, Piovani e Rubanu hanno firmato gli RBI che hanno indirizzato la gara, mentre Rovigo ha provato a riaprire con un doppio di Milan al sesto. Nel settimo è arrivato anche l’8-3 emiliano e, con gli ultimi out, il titolo tricolore Under 19. Al termine, quando era già calata la sera, le Blue Girls hanno alzato la coppa, consegnata dal consigliere federale Stefano Sbardolini.

(foto Fibs: la Mia Office festeggia lo scudetto giovanile)

