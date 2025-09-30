iltra2

TRADATE – Domenica scorsa la comunità pastorale di Tradate ha proposto la Festa degli oratori con un momento di dialogo aperto ai ragazzi e alle famiglie: un talk partecipativo con tre ospiti del territorio e del mondo culturale. Ospiti il rapper varesino ThisGelo, lo scrittore Nicola Muscas e il regista teatrale Andrea Chiodi.

L’incontro all’Officina Caffè di Venegono (account social: @officinacaffe.venegono), obiettivo stimolare il confronto su percorsi creativi, musica, scrittura e teatro, offrendo ai più giovani spunti e testimonianze concrete. Una iniziativa senz’altro ben riuscita e che non ha mancato di catalizzare l’attenzione di molti cittadini.

(foto: un momento di questo appuntamento, che ha richiamato molti cittadini)

