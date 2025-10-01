Città

Premessa: non mi sono (volutamente) documentato (a parte la lettura di un testo interessante, “Schermi di piombo. Il terrorismo nel cinema italiano” di Cristian Uva, uscito nel 2007).

Nel 1977 stavo terminando la seconda elementare (con gli esami a fine anno, per l’ultima volta), nel 1983 iniziavo le superiori.

Chi c’era e ha vissuto quegli anni potrà aggiungere la sua testimonianza, chi non c’era potrà (se vorrà) documentarsi.

Niente nomi e cognomi (solo le iniziali). Si parla di persone: chi non c’è più, chi ha cambiato vita, chi accompagna i nipotini a scuola, chi è diventato imprenditore, chi è invecchiato male, chi ci crede ancora.

Gente che ha sbagliato.

Alle vittime, se ancora in vita, rimangono le cicatrici.

Provo a elencare i fatti, in ordine cronologico.

1977. 5 marzo, il “Corriere della Sera” riporta la notizia dell’assalto agli uffici milanesi della “Mondial Lus”, ditta saronnese. Sono in cinque, due uomini (che si fermano nel cortile dell’edificio) e “[…] tre ragazze, sui 20-25 anni, occhiali scuri, pistole in pugno”. Dopo aver immobilizzato gli impiegati, le tre scrivono sui muri, con bombolette spray di vernice rossa “No al lavoro nero – Donne combattenti per il comunismo”. L’azione non è solo dimostrativa, viene versato acido muriatico sulle macchine per scrivere, sulle calcolatrici, sui telefoni e sulle scrivanie. Il volantino di rivendicazione (ritrovato in una cabina telefonica di piazza San Marco) accusa la “Mondial Lus” di fondare “lo sviluppo del proprio profitto sulla pelle delle lavoratrici a domicilio organizzate in gruppi, su una mole significativa di lavoro nero nelle carceri e nei manicomi”. Segue la smentita della ditta saronnese.

1977. 15 marzo. A Sesto San Giovanni, poco prima delle otto di mattina, il caposquadra G.R., residente a Origgio, impiegato alla Breda, cammina per strada: non sente gli spari, ma avverte improvvisamente fitte lancinanti alle gambe. “Prima di cadere mi sono voltato e ho visto davanti a me quattro o cinque giovani con armi in pugno. Uno di questi, prima di fuggire a piedi assieme ai suoi complici, mi ha puntato la pistola vicino alla testa. […]. Poi mi sono accorto che parecchio sangue mi colava dalle gambe e non ho capito più niente”. In ospedale arriva la moglie, I.V., operaia in una ditta di Saronno: “Non riesco a spiegarmi chi possa essere stato […]. Mio marito non ha mai fatto politica. […]. Mi sembra proprio inspiegabile come possa essersi verificato un fatto così drammatico. Avranno sbagliato persona? Non so proprio cosa pensare”. Per protestare contro l’attentato “i lavoratori del reparto saldatura hanno effettuato uno sciopero di mezz’ora sospendendo il lavoro dalle 15 alle 15.30. Il consiglio di fabbrica della Breda condanna l’atto che si inserisce, secondo un volantino diramato nel pomeriggio, nella strategia della tensione e richiama i lavoratori a una risposta severa e unitaria e alla vigilanza in modo che simili fatti vengano completamente isolati”.

Continua, con la storia di M.L., autonomo saronnese, morto in cella a San Vittore nella notte tra Natale e Santo Stefano del 1977.

