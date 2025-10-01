Città

SARONNO – Ventisette artisti locali, ma anche alcuni nomi di profilo nazionale e internazionale, hanno donato un’opera ciascuno per organizzare un’asta benefica a favore delle attività di promozione culturale e sociale di Radiorizzonti, la radio non profit del territorio saronnese e dintorni. Come, ad esempio, il progetto Civica Smart sull’educazione civica nelle scuole, in cui gli studenti diventano essi stessi autori di podcast radiofonici.

L’asta si terrà giovedì 16 ottobre alle 19 nelle sale del Club House di Saronno, in via Nino Biffi 11 (zona piscina comunale), con l’intento di far conoscere a un pubblico più ampio il lavoro creativo degli artisti che vivono e operano nel Saronnese. Vuole anche essere una testimonianza dell’attenzione continua della radio per il mondo della cultura e dell’arte. Ventisette gli artisti, tra cui spiccano, tra gli altri, i nomi di Ferdinando Greco, che vanta numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, e Vanni Saltarelli (per citarne due, già docente dell’Accademia Aldo Galli di Como e che ha al suo attivo anche numerosi lavori di Arte Sacra, come l’abside della chiesa santa Margherita di Giussano).

(foto archivio)

