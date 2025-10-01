Città

SARONNO – Prende avvio la quarta stagione di Art Foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del teatro di Saronno a cura di associazione culturale Helianto e associazione Artigian Arte (dell’artista Sabrina Romanò) in collaborazione con il teatro Giuditta Pasta.

Con Fragmenta Aeterna, il saronnese Franco Fioriti presenta il suo originale progetto fotografico “a tema”, una raccolta di opere che pone al centro della scena il simbolo della barchetta di carta. Un elemento rappresentato in scenari iconici: eventi storici, locandine cinematografiche, immagini radicate nella memoria collettiva che la rendono quindi protagonista di contesti che trascendono la sua natura effimera offrendo una profonda riflessione sulla precarietà dell’esistenza umana.

Immagini incredibili, create artigianalmente con l’uso di Photoshop e senza utilizzo di intelligenza artificiale. Come di consueto il pubblico avrà modo di incontrare e conoscere l’autore in occasione dell’evento di presentazione, programmato per domenica 5 ottobre (alle 18). Un appuntamento reso ancor più speciale dall’imperdibile performance artistica degli attori dell’associazione. La presentazione si concluderà con il consueto aperitivo allestito a cura di Galli al Teatro.

La mostra Fragmenta Aeterna di Franco Fioriti è allestita a cura di Sabrina Romanò ed è visitabile nel foyer del teatro dal 20 settembre al 23 novembre in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria.

“Un simbolo apparentemente semplice, la barchetta di carta che, nella sua essenza fragile e transitoria, racchiude una profonda riflessione sulla precarietà dell’esistenza umana: il lavoro, i legami, la vita stessa. Destinata a dissolversi al primo contatto con l’acqua, la barchetta incarna la fugacità della bellezza e del tempo. Eppure, attraverso il mio lavoro, questa fragilità viene sovvertita. Reinvento la barchetta di carta come emblema di resistenza, stabilità e durata, sfidando la percezione comune e trasformandola in un’icona universale. Ogni opera della serie colloca la barchetta in scenari iconici: eventi storici, locandine cinematografiche, immagini radicate nella memoria collettiva rendendola protagonista di contesti che trascendono la sua natura effimera. Da simbolo di caducità, si eleva a memento mori e, al contempo, a testimonianza della capacità dell’arte di rendere eterno ciò che è destinato a svanire. La barchetta di carta diventa così un ponte tra impermanenza e memoria, invitando lo spettatore a interrogarsi sulla stabilità, il tempo e il significato che attribuiamo agli oggetti”, così Sabrina Romano presenta l’artista.

Franco Fioriti, classe 1977, è un graphic designer e artista visivo con una formazione accademica presso l’accademia di Belle Arti di Brera. La sua ricerca artistica si nutre di esperienze eterogenee: dall’aerografia su accessori sportivi per Moncler durante la Milano Fashion Week, alla post-produzione fotografica per riviste di moda come “L’Officiel Italia”, fino al ruolo di docente per la realizzazione di murales presso il liceo classico Legnani di Saronno. La sua pratica riflette una sintesi

tra tecnica e sensibilità estetica, con uno sguardo sempre attento all’evoluzione del linguaggio visivo contemporaneo.

