Città

SARONNO – “Abbiamo assistito all’ennesima farsa. Dopo le brutte figure del primo e del secondo consiglio comunale, abbiamo assistito ieri sera al terzo atto. In sala pochissimo pubblico, 4/5 persone (esclusi i giornalisti)”.

Inizia così la nota di Rienzo Azzi, ex candidato sindaco esponente di Forza Italia in consiglio comunale.

“La maggioranza porta in consiglio un progetto raffazzonato, non votabile, di modifica di parti importanti del regolamento del consiglio comunale; modifiche che è già d’accordo di far correggere da una parte della minoranza, pronti a votare in contrasto con quanto presentato. Un presidente del consiglio arroccato su sé stesso, formalista, autoritario, che utilizza e promuove posizioni di assoluta rottura nascondendosi spesso dietro opinabili pareri tecnici di un segretario generale, che ormai si confonde tra i consiglieri di maggioranza (come dimostrato ancora ieri sera dall’incredibile impossibilità di valutare i subemendamenti di Amadio o sulle motivazioni scritte – a disposizione di chi voglia vederle – che hanno portato alla non accettazione dei nostri subemendamenti, invece perfettamente accoglibili e legittimi)”.

Il giudizio come anticipato in seduta è durissimo: “Ieri sera la maggioranza ha dato prova di assoluta incapacità amministrativa e di volontà fin troppo evidente di limitare la libertà del consiglio e le prerogative delle minoranze (che sono pochissimo minoranze nei numeri elettorali) e quindi con assoluto spregio della quasi metà dei cittadini andata a votare. La volontà di imporre alle minoranze nelle commissioni il vicepresidente che sceglieranno loro seppure tra le fila della minoranza è evidente. Ha ragione Ciceroni a dire che il vicepresidente verrà eletto tra le fila della minoranza, come garantito esattamente come in un copione dal capogruppo Rufini di Tu@saronno, ma è sfuggito (mi auguro solo sfuggito) che il nome e l’appartenenza ad un gruppo piuttosto che ad un altro lo deciderà la maggioranza”.

Secondo Azzi dunque una situazione decisamente limite: “Denuniciamo questo furbesco tentativo di intimidire le minoranze e dubitiamo fortemente che chi come noi fa vera opposizione, pur essendo primo partito a Saronno, sarà mai preso in considerazione dalla maggioranza.

Per questo motivo se non verranno subito posti correttivi a questa anomalia istituzionale antidemocratica, la partecipazione di Forza Italia alle commissioni sarà ben difficile”.

Ma non solo: “In verità, la serata di lunedì poteva essere utilizzata per discutere di argomenti davvero utili ed urgenti, per esempio la nostra mozione sulla sicurezza, anche questa bloccata da faziose ed insensibili affermazioni tecniche slegate dalla realtà. Sarebbe bastato affidare le modifiche del regolamento alla commissione statuto, per giungere in consiglio in modo concertato, come da noi proposto alla conferenza dei capigruppo, per evitare figuracce antipatiche”.

La chiosa è quindi una precisazione: “Forza Italia, di fronte all’atteggiamento autoritario e prevaricatore della presidenza del consiglio, sostenuto acriticamente dalla maggioranza, al termine del dibattimento, ha deciso non di abbandonare l’aula, come evidenziato da consiglieri di maggioranza, ma semplicemente di non partecipare ad una votazione inutile su punti non qualificati e pericolosi, come per esempio la commissione commercio sviluppo del territorio e sicurezza, una presa in giro per i tanti saronnesi che hanno subito e continuano a subire violenze, furti ed aggressioni in una città ormai degradata. Ma ciò non interessa alla maggioranza delle anime belle della sinistra, dell’inclusione ad ogni costo, del percepito”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09