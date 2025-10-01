Calcio

TRADATE – Novità di mercato per il Tradate Abbiate, formazione impegnata nel girone A di Prima Categoria. A darne notizia è il sito specialistico di calcio dilettantistico PaoloZerbi.com, secondo cui l’attaccante Matteo Rossoni sarebbe ad un passo dal vestire la maglia gialloblù.

Classe 2002, Rossoni è reduce dall’esperienza al Gallarate, dove ha militato nell’ultima parte di stagione. In precedenza aveva lasciato il segno con la maglia della Vergiatese, con cui ha dominato il campionato di Prima Categoria siglando ben 19 reti e contribuendo in modo decisivo alla promozione anticipata in Promozione.

Un profilo giovane ma già abituato a fare la differenza, che potrebbe rivelarsi un innesto importante per l’attacco del Tradate Abbiate. Lo stesso giocatore, attraverso i social, ha lasciato intendere l’addio al Gallarate con un post che recitava “Last Dance” e una foto dell’ultima partita disputata.

L’ufficialità del trasferimento è attesa a breve, ma l’arrivo di Rossoni rappresenterebbe già ora un segnale di ambizione per il club tradatese.

(foto da paolozerbi.com)

01102025