LEGNANO – Nuovo rinforzo in attacco per l’A.C. Legnano: la società lilla ha ufficializzato l’arrivo di Abdou Doumbia, attaccante francese classe 1990, nell’ultima stagione in Eccellenza con la Caronnese.

Doumbia è un volto noto anche nei campionati professionistici: cresciuto nelle giovanili del Paris FC e approdato giovanissimo in Italia, ha iniziato la sua carriera con la Berretti del Pescara e la Santegidiese in Serie D. Successivamente ha collezionato numerose esperienze in Serie C, vestendo le maglie di Atletico Roma, Como, San Marino, Lecce, Livorno, Reggina, Carrarese, Virtus Entella e Pergolettese. Con il Livorno ha raggiunto anche la doppia cifra di reti in una stagione.

Prima di indossare la maglia lilla, Doumbia ha giocato in Serie D con il Caravaggio (2023-24), per poi passare alla Caronnese nello scorso campionato di Eccellenza.

Il Legnano di Gianluca Porro potrà quindi contare su un giocatore d’esperienza e dal curriculum importante per affrontare al meglio la nuova stagione.

01102025