Città

SARONNO/SARONNESE – Un ricco week-end che spazia dalla solidarietà nelle piazze del territorio, alla cultura, alle iniziative dedicate alla birra. Tra Saronno e i comuni limitrofi, il calendario si anima di mostre, spettacoli e visite guidate aprono il primo settimana di ottobre.

Venerdì 3 ottobre

CERRO MAGGIORE – Dalle 8 alle 13, in piazza dei santi Cornelio e Cipriano, lo stand di Emergency propone I cantucci di pace per celebrare la Giornata del Dono: un gesto di solidarietà a sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza. Informazioni al sito www.emergency.it/cantuccio.

SARONNO – Alle 20, al cinema Prealpi (in foto l’ingresso), Nuova linfa: prima edizione della rassegna di cortometraggi scritti, diretti e interpretati dagli allievi di Pav Academy di Saronno. Dettagli al sito internet www.pav.academy.

Sabato 4 ottobre

SARONNO – Dalle 9 alle 18, nella centrale piazza Libertà, i volontari della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – saranno presenti con i ciclamini per sostenere le attività dell’associazione.

LIMBIATE – Alle 10, con ritrovo in via Valcamonica 25, l’associazione Plastic Free Onlus, in collaborazione con il gruppo di volontari Green Peaks propone una passeggiata ecologica per la raccolta dei rifiuti abbandonati e la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it .

SARONNO – Dalle 10, alla sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario, torna la nuova edizioni della Mostra micologica Città di Saronno: esposizione di funghi e consulenza micologica. L’ingresso è libero.

SARONNO – Alle 15.30 visita guidata alla chiesa di San Francesco, con i volontari dell’associazione Cantastorie che accompagnano alla scoperta del lavoro di restauro svolto sugli affreschi. Offerta libera, per informazioni si può consultare il sito internet www.cantastoriesaronno.it .

ROVELLO PORRO – Ultimo giorno dell’edizione 2025 di Otuberfest all’area festa di via B. Luini con un ricco programma. Informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it .

SARONNO – Alle 20.45, al teatro Giuditta Pasta in via I maggio, va in scena A pelle nuda sul palco di e con Lucilla Giagnoni. L’evento è gratuito su prenotazione per il progetto Porte aperte del teatro Giuditta Pasta, dettagli al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 5 ottobre

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidate della storica villa Zari organizzate dall’associazione Baule Verde. Informazioni e prenotazioni al numero 3665901468, www.villeaperte.info .