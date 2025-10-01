Città

SARONNO – “Il bilancio consolidato 2024 ci consegna una fotografia che non è drammaticamente diversa da quella precedente ed indica che non si è voluto mostrare finora alcuna svolta”.

Poche parole ma una chiara analisi, così Raffaele Fagioli capogruppo della Lega in consiglio comunale analizza l’approvazione del bilancio consolidato e il suo significato politico per la città.

“Se l’amministrazione Pagani vuole davvero essere credibile — anche agli occhi di quegli elettori moderati di centrosinistra che le hanno dato fiducia al secondo turno — deve decidere da che parte stare: continuare sul solco dell’amministrazione Airoldi, magari con nuovi nomi ma con lo stesso approccio — il che tradirebbe le attese di chi ha sperato in un cambio reale; oppure, fare una discontinuità vera, disegnando fin da ora (anche attraverso atti e delibere sul bilancio 2025) politiche che differiscano chiaramente: sicurezza con progetti strutturali, mobilità innovativa, trasparenza nel governo degli appalti, partecipazione del consiglio, controllo pubblico sui progetti privati”.

E conclude: “Come cspogruppo della Lega, ribadisco che non pretendiamo miracoli già dal primo giorno, ma riteniamo legittimo — e doveroso — che il gruppo di maggioranza e la signora sindaco Pagani indichino con chiarezza quale strada intendano seguire. Nei prossimi atti di bilancio valuteremo se si registrerà un’evoluzione concreta, non solo retorica”

