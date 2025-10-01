Cronaca

LOMAZZO – Momenti di paura l’altra sera su un treno della linea Milano-Como via Saronno. Attorno alle 20.30 quattro giovani hanno aggredito uno studente universitario del Politecnico, costringendolo a consegnare iPhone e portafoglio dopo minacce e colpi.

Il convoglio è stato fermato a Lomazzo, dove sono intervenuti i carabinieri di Fino Mornasco. Due aggressori, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati e trasferiti al carcere minorile Beccaria di Milano; altri due sono riusciti a fuggire e sono ricercati; le indagini proseguono per identificarli e rintracciarli.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza sui treni della rete ferroviaria; da tempo si parla dell’apertura a Saronno centro di un comando di polizia ferroviaria per tenere più sotto controllo lo scalo e le tratte locali.

(foto: carabinieri alla stazione di Fino Mornasco)

