Primo piano

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 30 settembre, spiccano gli episodi di inciviltà accaduti nei pressi della chiesa di San Francesco e le condizioni di degrado del sottopasso di piazza Mercanti. Ampio spazio anche alla politica locale, alle storie di solidarietà e ai racconti di chi lotta per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Un giovane ha urinato sulla chiesa di San Francesco e insultato un’automobilista, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e suscitando l’indignazione dei passanti.

Tensione durante il consiglio comunale: Azzi ha lasciato la sala accusando la maggioranza di dilettantismo, ricevendo risposte ferme da Licata, Rufini e Galli.

Trecento alunni della scuola Pizzigoni hanno dedicato un albero al “nonno amico” Valentino, in un commosso gesto di memoria e gratitudine.

Il sottopasso di piazza Mercanti è finito al centro delle critiche per il crescente stato di abbandono, tra sporcizia, scritte e odori sgradevoli.

Veronica, da Solaro, ha raccontato la sua battaglia quotidiana con la fibromialgia, impegnandosi a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia ancora troppo invisibile

