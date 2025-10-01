Ieri su ilSaronno: un albero per il nonno amico Valentino, inciviltà in centro e testimonianza di una battaglia silenziosa
1 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 30 settembre, spiccano gli episodi di inciviltà accaduti nei pressi della chiesa di San Francesco e le condizioni di degrado del sottopasso di piazza Mercanti. Ampio spazio anche alla politica locale, alle storie di solidarietà e ai racconti di chi lotta per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Un giovane ha urinato sulla chiesa di San Francesco e insultato un’automobilista, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e suscitando l’indignazione dei passanti.
Saronno, pipì sulla chiesa di San Francesco e insulti ad automobilista
Tensione durante il consiglio comunale: Azzi ha lasciato la sala accusando la maggioranza di dilettantismo, ricevendo risposte ferme da Licata, Rufini e Galli.
Azzi accusa il segretario e prima di uscire rimarca: “Serata da dilettanti impreparati”. Replicano Licata, Rufini, Galli
Trecento alunni della scuola Pizzigoni hanno dedicato un albero al “nonno amico” Valentino, in un commosso gesto di memoria e gratitudine.
Saronno, 300 bimbi della Pizzigoni dedicano un albero al nonno amico Valentino
Il sottopasso di piazza Mercanti è finito al centro delle critiche per il crescente stato di abbandono, tra sporcizia, scritte e odori sgradevoli.
Saronno, sottopasso di piazza Mercanti nel degrado: ci passano migliaia di giovani ogni giorno
Veronica, da Solaro, ha raccontato la sua battaglia quotidiana con la fibromialgia, impegnandosi a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia ancora troppo invisibile
Da Solaro Veronica racconta la sua battaglia con la fibromialgia per dare voce ai malati invisibili
