Groane

LAZZATE – Dall’8 settembre il sito istituzionale del comune di Lazzate ha cambiato aspetto e funzionalità.

Pur mantenendo lo stesso indirizzo web (https://www.comune.lazzate.mb.it/it) il portale offre ora una navigazione più intuitiva e gradevole, con informazioni, documenti ufficiali, notizie e immagini organizzati in modo razionale e ordinato.

Il nuovo sito è stato progettato secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale per i portali e i servizi online della pubblica amministrazione. Ne risultano semplicità di consultazione, esperienza d’uso più efficace, trasparenza e sicurezza delle informazioni, oltre a una maggiore accessibilità per tutti gli utenti.

Con la nuova identità visiva l’amministrazione comunale ha voluto allinearsi agli obiettivi di chiarezza e facilità d’uso, consentendo ai cittadini di trovare con maggiore rapidità i contenuti d’interesse. Dal menù principale è possibile accedere a ogni sezione, compresi i dati sulla struttura del comune, la composizione degli organi politici e amministrativi, i contatti e le competenze dei vari uffici, oltre ai servizi offerti.

La home page mette in primo piano notizie ed eventi e dedica spazio agli argomenti di maggiore interesse per la cittadinanza. Gli utenti possono così muoversi con agilità tra le pagine, percependo l’utilità dei collegamenti predisposti e la certezza istituzionale delle informazioni.

Nei prossimi giorni il portale si arricchirà ulteriormente con nuovi contenuti e pagine di approfondimento, alcuni già presenti nella precedente versione e altri completamente inediti, offrendo un servizio sempre più completo e aggiornato alla comunità.

(foto d’archivio)

