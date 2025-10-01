Cronaca

LIMBIATE – Sabato pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un 24enne italiano residente a Nova Milanese, sorpreso con un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti mentre si trovava in compagnia di un minore.

L’operazione è avvenuta alla fermata dell’autobus di via Monte Bianco, dove i militari hanno proceduto a una perquisizione. Il giovane è stato trovato con 170 grammi di ketamina, due pastiglie di ecstasy, una di Xanax, 80 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e 240 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Dopo il fermo, il 24enne è stato portato nella caserma dei carabinieri di Desio e trattenuto nelle camere di sicurezza. Lunedì mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Monza per il rito direttissimo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

01102025