Cronaca

LIMBIATE – Nuovo episodio di violenza tra giovani a Limbiate. Lunedì sera, poco dopo le 22.20, un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito – a quanto pare da coltellate – in via 25 aprile, nel quartiere Pinzano.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio. Il giovane, raggiunto da ferite da arma bianca, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni non risultano gravi.

L’episodio, che segue di meno di 48 ore un’altra aggressione avvenuta in via Bainsizza, è ora al centro delle indagini dei carabinieri di Desio.

(foto archivio: intervento notturno di una pattuglia)

01102025