Misinto

MISINTO – E’ stata effettuata stamattina la messa in sicurezza di villa Lanzani, la villa storica di via Volta, dove nei giorni scorsi calcinacci si sono staccati dal tetto e dalla caldaia. L’area è stata stamattina messa in sicurezza dai vigili del fuoco, alla presenza del sindaco Matteo Piuri.

La villa, in stato di abbandono da tempo, è sorretta da anni da impalcature per precedenti cedimenti. Le nuove barriere, unite ai paletti salvapedoni, restringono ulteriormente la carreggiata, creando disagi al traffico e rischi per i ciclisti.

Il sindaco ha firmato un’ordinanza per la parziale demolizione e la messa in sicurezza del tetto dell’edificio, con l’obiettivo di evitare ulteriori pericoli per i cittadini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09