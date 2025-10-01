Comasco

MOZZATE – Controlli, tanti controlli ma anche multe e sequestri. Così la polizia locale di Mozzate porta avanti la propria operazione per garantire un uso sicuro e consapevole dei monopattini, mettendo la sicurezza al primo posto per i conducenti e per gli altri utenti della strada.

Dal primo gennaio ad oggi gli agenti hanno già sanzionato una trentina di persone sorprese a circolare in modo improprio: sui marciapiedi, contromano o senza casco. Nei casi più gravi si è arrivati anche al sequestro dei mezzi. “Abbiamo fermato anche un monopattino che andava a 40 all’ora – racconta il comandante della polizia locale Gabriele Airoldi – e man mano stiamo facendo controlli sempre più serrati perché questi veicoli, se usati in modo scorretto, possono causare incidenti e mettere a rischio l’incolumità di tutti”.

Le sanzioni previste ammontano mediamente a 50 euro, ridotte a 35 se pagate entro i termini. Ma quando il monopattino supera i limiti consentiti scatta il provvedimento più pesante. “Sopra i 20 chilometri all’ora – chiarisce Airoldi – la potenza non è consentita, quindi si procede con il sequestro e la confisca del veicolo. La decisione finale spetta al prefetto che emana l’ordinanza con la sanzione pecuniaria”.

L’attività sta già portando risultati positivi. “Oggi si vedono sempre meno monopattini irregolari – conclude Airoldi – e sempre più conducenti che rispettano le regole, a partire dall’uso del casco”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09