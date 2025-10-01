Pavia Calcio e Zampaglione si separano, l’ex ds del Fbc Saronno lascia il club
1 Ottobre 2025
PAVIA – Si interrompe il rapporto tra il Pavia Calcio 1911 e il direttore sportivo Ivan Zampaglione, volto noto anche agli sportivi saronnesi per aver ricoperto lo stesso incarico al Fbc Saronno un paio di stagioni fa.
La notizia della risoluzione consensuale del contratto è arrivata a poche ore dalla sconfitta dei biancoblù sul campo della Real Calepina, quarta in cinque giornate di campionato. Per il Pavia, finora, solo una vittoria sul campo dell’Oltrepò a Broni.
La società ha ringraziato Zampaglione per il lavoro svolto, ricordando il contributo decisivo alla vittoria del campionato di Eccellenza – Girone A 2024/25 e alla conseguente promozione in Serie D, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
01102025