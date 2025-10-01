Città

SARONNO – “Ci sono cento ospedali in Italia, e altri se ne possono aggiungere, che hanno già aderito all’iniziativa “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, che prevede un flash mob in contemporanea alle 21 di giovedì 2 ottobre in tutte le sedi ospedaliere partecipanti”

E’ la nota con cui Attac Saronno, sprona il presidio di Saronno di piazzale Borella, ad aderire all’iniziativa.

“La manifestazione solidarizza con il popolo palestinese e in particolare desidera ricordare i 1677 sanitari uccisi a Gaza dall’esercito israeliano nelle sue operazioni genocide contro la popolazione locale.

Chi ha già aderto all’iniziativa, cioè gli operatori sanitari di decine di ospedali nel nostro Paese, invita la cittadinanza ad unirsi ad essa portando torce elettriche, lampade, lumini per “illuminare simbolicamente la notte di Gaza”, ricordando che durante il flash mob verranno letti i nomi degli operatori sanitari uccisi.

Attac Saronno, in qualità di associazione promotrice del comitato “Il Saronnese per la sanità pubblica e l’Ospedale” auspica che anche l’ospedale di Saronno partecipi all’iniziativa e si rende disponibile alla partecipazione con propri simpatizzanti.

Crediamo infatti che la mobilitazione, tuttora in corso, per il diritto alla sanità pubblica sul nostro territorio sia strettamente legata alla situazione vissuta in questi ultimi due anni di assedio dagli abitanti di Gaza, luogo in cui il sistema sanitario pubblico è stato, non a caso, una delle prime vittime delle politiche genocide di Israele e della sua offensiva militare cominciata l’8 ottobre 2023e non ancora terminata.

Un costo altissimo pagato dagli abitanti di Gaza, che si ritrovano in una situazione di strage diretta nei loro confronti senza nemmeno potere ricorrere alle cure, con la distruzione delle strutture e l’eliminazione fisica dei loro operatori: una barbarie inaudita messa in atto dal governo israeliano e dai suoi complici internazionali, tra cui il governo italiano.

Ci rivolgiamo quindi direttamente agli operatori sanitari, che da mesi dimostrano la loro enorme sensibilità verso il popolo palestinese attuando il “digiuno per Gaza” cui anche a Saronno abbiamo aderito convintamente come associazione, e in particolare a quelle e quelli dell’ospedale di Saronno chiediamo, se desiderano, di mettersi in contatto con noi (cell. 3337213516) per l’eventuale organizzazione dell’evento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09