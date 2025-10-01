Cronaca

SARONNO – Un ladro bloccato in corsa e la refurtiva restituita: è il gesto di coraggio che un cittadino ha voluto raccontare pubblicamente, ringraziando attraverso un messaggio sul gruppo Facebook “Sei di Saronno”.

L’episodio risale a domenica mattina, quando in piazza Schuster un ambulante è stato derubato di alcuni oggetti dal proprio banco. Il malvivente, dopo aver afferrato la refurtiva, ha tentato la fuga lungo via San Cristoforo, ma è stato fermato da una persona di passaggio. Grazie al suo intervento, la merce è stata recuperata.

Il venditore, che non era riuscito a ringraziare di persona il protagonista del gesto, ha scelto di farlo pubblicamente sui social. Nel messaggio, diffuso oggi martedì 30 settembre, ha scritto parole di riconoscenza per quell’aiuto inaspettato: “Volevo ringraziare pubblicamente la persona che domenica mattina ha bloccato il ladro in corsa, permettendomi di recuperare la refurtiva sottratta alla mia bancarella. Un gesto di coraggio e onore… grazie mille!”.

Un ringraziamento che si chiude con una promessa: “So che avevi un giubbotto azzurro, hai una birra pagata”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09