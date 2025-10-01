Città

SARONNO – Inutilizzabile la rampa che porta da piazza Repubblica al tetto del Comune eliminando di fatto tutti i posteggi per i dipendenti comunali e i mezzi di servizio. Da oggi, mercoledì 1 ottobre, la rampa che conduce al tetto del Municipio di piazza Repubblica è off limits. Si parla di infiltrazioni che la renderebbero pericolosa, dopo il distacco di alcuni pezzi caduti sui parcheggi situati sotto la struttura. Nelle ultime settimane è stato effettuato anche un sopralluogo da parte dei tecnici di Ats. Già in passato, precisamente 7 anni fa nel 2018, la rampa aveva destato tale preoccupazione da spingere l’allora amministrazione, guidata dal sindaco Alessandro Fagioli, a realizzare delle prove di stabilità.

Ora la situazione sembra così compromessa da rendere inutilizzabile la rampa, sia per consentire l’accesso delle auto al tetto del Comune, sia per la sicurezza dei parcheggi sottostanti. In questo modo risultano off limits tutti i posti auto riservati ai dipendenti comunali.

Oggi con un’ordinanza specifica sono stati “creati” dei posteggi riservati ai mezzi di servizio e ai veicoli privati degli operatori di polizia locale. Si tratta di una disposizione prevista dal codice della strada. Da oggi, in piazza Repubblica, lato sud, fronte palazzo comunale, dall’attraversamento pedonale, 18 stalli di sosta sono riservati ai veicoli in uso agli operatori di polizia locale e alle auto di servizio. Il numero non è casuale, ma stabilito dalla normativa, come previsto anche per le altre forze dell’ordine presenti in città, ad esempio carabinieri e guardia di finanza.

E per quanto riguarda gli altri dipendenti? Dopo una prima mail inviata venerdì pomeriggio, in cui si comunicava l’impossibilità di utilizzare il parcheggio, la sindaca Ilaria Pagani ha convocato per domani, giovedì 2 ottobre, alle 14,30 un’assemblea nell’atrio del palazzo comunale per “condividere le informazioni che hanno reso necessario quanto posto in essere”.

