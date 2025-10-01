Città

SARONNO – “Con l’avvio delle commissioni e, nello specifico, quella dedicata a Commercio e Sicurezza, rileviamo con soddisfazione dagli interventi di alcuni consiglieri di Tu@Saronno e del Pd come questi abbiano finalmente riconosciuto la stretta correlazione tra commercio e sicurezza, elementi imprescindibili per il buon funzionamento della città”

E’ il commento “post assemblea cittadina” di Obiettivo Saronno che affronta il tema sicurezza.

“Viene spontaneo chiedersi se la loro esperienza di quattro anni nella precedente amministrazione Airoldi, dove sedevano in maggioranza, li abbia convinti che negare il problema sicurezza non fosse la strada giusta. Obiettivo Saronno, oggi rappresentato da un consigliere in minoranza, non può che accogliere positivamente questo cambio di visione politica, se troverà riscontro nei fatti.

Saremo vigili e attenti nell’osservare le azioni concrete che la Giunta metterà in campo in merito a sicurezza e commercio, perché crediamo fermamente che la rinascita del tessuto urbano cittadino passi proprio da qui: dalla disponibilità di parcheggi adeguati, da una viabilità funzionale al raggiungimento della Ztl più grande della provincia di Varese, e dal sostegno concreto a chi, ogni giorno, tiene aperti i propri negozi offrendo non solo un servizio di prossimità, ma anche un presidio sociale e di controllo indiretto del territorio difficilmente sostituibile.

Il nostro impegno, anche dai banchi dell’opposizione, sarà quello di verificare e stimolare affinché questo mutato atteggiamento non rimanga solo dichiarazione, ma trovi riscontro in risultati tangibili e misurabili. Un augurio di buon lavoro quindi a tutte le neonate Commissioni, con la speranza che vengano regolarmente convocate e che siano luogo di reale e proficuo confronto”

