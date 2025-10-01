ilGro

SOLARO – A Solaro si festeggiano i nonni in compagnia: l’appuntamento è previsto per giovedì 2 ottobre, alle 15.30, al centro civico di via Cascina Emanuela 32 per una festa con tanto divertimento. Si tratta di un’occasione di passare il pomeriggio insieme, giocando e divertendosi con una ricca tombolata, celebrando la famiglia e lo stare insieme.

Organizzata dal comune di Solaro, in collaborazione con l’associazione Giuggiolo, la tombolata vuole essere un motivo di ritrovo e divertimento, per unire famiglie e diverse generazioni in un pomeriggio di compagnia.

Per chiunque volesse partecipare sarà necessario prenotare: è possibile farlo contattando gli organizzatori dell’evento telefonicamente al numero 3484337673.

(foto archivio)

