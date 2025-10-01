iltra2

TRADATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei gruppo Tradate Futura, Partito Democratico, Partecipare sempre

In questo anno e quattro mesi – tanto è passato dall’insediamento della II Giunta Bascialla – le forze di minoranza hanno lavorato cercando di onorare il mandato ricevuto da oltre il 42% dei tradatesi, formulando proposte e istanze di accesso agli atti, presentando mozioni e interrogazioni, nonché svolgendo, più in generale, il ruolo di controllo loro attribuito dallo Statuto comunale e dal Regolamento del Consiglio. Questa fondamentale funzione, tuttavia, è stata svilita dai silenzi e dalle risposte generiche della Giunta e dei rappresentanti della maggioranza, in primis del Sindaco, ai quali non pare abbia fatto, da contraltare, una azione amministrativa decisa ed efficace. A settembre 2024 è stato revocato l’incarico, per ragioni mai chiarite, a uno degli assessori appena insediati e il primo cittadino trattiene molte deleghe, tra cui quelle, cruciali, in materia di sicurezza e opere pubbliche, ove si sono riscontrate notevoli criticità. I principali cantieri cittadini (Frera, nuova caserma dei carabinieri, area Mayer ed ex Crocifisso, circolo di Abbiate) sono fermi o, comunque, procedono a rilento; il costo dei servizi e le imposte comunali aumentano; il personale e le associazioni si trasferiscono altrove; si fatica a reperire risorse anche per la manutenzione ordinaria (sono già quattro, nell’esercizio corrente, le variazioni di bilancio presentate). La percezione è che, anche all’interno della maggioranza, vi siano malumori e difformità di vedute, come attestano le recenti esternazioni dell’Assessore all’Ecologia sulla vigna di Abbiate e del Presidente della Seprio Patrimonio Servizi in Commissione Bilancio. In questo contesto, l’esercizio della nostra funzione è gravemente vulnerato, da ultimo, dall’operazione di acquisto dell’immobile di corso Bernacchi n. 34, non inserita nell’ultimo aggiornamento del Dup e presentata, senza informazioni chiare sulle relative finalità, per la prima volta nel corso della Capigruppo del 22 settembre, senza che sia stata data alle minoranze la possibilità di presentare mozioni/interrogazioni sul punto, dato che la commissione territorio è stata convocata per giovedì 25 settembre, quando ormai, su indicazione del presidente del consiglio comunale, gli uffici non accettavano più atti (termine ultimo indicato nelle 8 di martedì 23 settembre). Riteniamo, dunque, di non disporre di altro strumento per far sentire la nostra voce se non quello, extrema ratio, di abbandonare la seduta consiliare, che rischia di essere ridotta all’ennesima conta dei voti dall’esito purtroppo scontato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09