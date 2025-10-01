Cronaca

UBOLDO – Sui social è emersa in questi giorni la segnalazione di un cittadino che mette in guardia i commercianti locali da possibili tentativi di truffa. Secondo quanto raccontato, un uomo si presenterebbe nei negozi fingendosi rappresentante di un’associazione reale, proponendo prenotazioni di aperitivi, fiori e altri servizi, oltre a richiedere denaro come presunta quota di sponsorizzazione per feste ed eventi.

Il segnalatore ha fornito anche una descrizione: l’uomo sarebbe alto circa 1,65 metri, con capelli castani, occhi scuri e corporatura robusta. Si tratterebbe di una persona che si sposta tra diverse province. L’appello ai commercianti e ai cittadini è di prestare attenzione e verificare sempre l’identità di chi propone attività o raccolte di denaro a nome di associazioni. In caso di sospetti, è opportuno contattare le forze dell’ordine per segnalare l’episodio.

